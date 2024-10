„Sõna-sõna-vastu-praktika jääb.“ Nõusolekuseadus aitaks viia rohkem vägistajaid süüpinki, kuid õigusemõistmist ei kergendaks

Euroopas on nõusolekuseadus vastu võetud 20 riigis. 16-s neist on lähtutud jah-mudelist, mis tähendab, et nõusolekut suguühteks pole, kuni seda pole väljendatud. Ning neljas neist ei-mudelist, mille järgi on nõusolek suguühteks seni olemas, kuni üks pool väljendab selgelt, et ta ei ole toimuvaga nõus.