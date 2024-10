Iraani kõrgeim juht kuulutas, et islamiriikidel on ühine vaenlane

Khamenei kutsus moslemeid olema ühtsed ja armastama üksteist. Samuti kuulutas ta, et Iraani vaenlaste plaanid nurjatakse, viidates Iisraeli rünnakutele Liibanonis.

„Iraani vaenlane on sama, mis Iraagi, Liibanoni ja Egiptuse oma. Meie vaenlane on üks ja sama,“ ütles Khamenei.

Khamenei kaitses Iraani hiljutist raketirünnakut Iisraeli vastu. „Meie relvajõudude hiilgav tegevus paar ööd tagasi oli täielikult seaduslik ja õiguspärane,“ ütles Khamenei. Ta nimetas seda „kõige väiksemaks karistuseks sionistliku režiimi kuritegude eest“. Khamenei avaldas ka toetust Hamasi 2023. aasta 7. oktoobri rünnakule Iisraelis, nimetades seda „loogiliseks ja seaduslikuks“ enesekaitseaktiks. Ta rõhutas, et „Al-Aqsa rünnakuoperatsioon“ oli kõigi palestiinlaste seaduslik õigus ja lisas: „Palestiinlaste aitamine on õiguspärane ja kellelgi ei ole õigust protestida.“

Khamenei rõhutas vajadust ühtsusele ja vastupanule kogu islamimaailmas, öeldes: „Me peame kindlalt pingutama sõltumatusevööd Iraanist Gaza, Liibanoni ja kõigi islamiriikideni.“ Ta kritiseeris USA-d ja viimase liitlasi Iisraeli kaitsmise eest, väites, et nende eesmärk on muuta Iisrael lääne jaoks energiakeskuseks. Khamenei kuulutas, et vastupanu Iisraelile ei vaibu.