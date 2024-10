Rikkumiste arv piiripunktides väheneb. Eraisikud sullerdavad sularaha ja autode varuosadega

Maksu- ja tolliameti (MTA) meediasuhete spetsialisti Karin Ulviku sõnul on kõige rohkem rikkumisi registreeritud Narva piiripunktis, ent seal on ka enim piiriületajaid. „Alates 8. augustist septembri lõpuni on olnud 933 rikkumist: Narvas 627, Koidulas 130 ja Luhamaal 176,“ märkis ta. Ulvik lisas, et Narva piiripunktis pannakse päevas toime keskmiselt 11 rikkumist, Luhamaal kolm ja Koidulas kaks.