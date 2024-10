Sõjamuuseum soovib pronkssõdurit endale. Kesklinna vanem: minu arvates on see igati mõistlik

„Meie selle kalmistu eest hoolitseme, seda kaitseme ja arendame,“ ütles Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. Kui selgus, et kuju ei kuulugi veel muuseumile, esitatigi taotlus linnavalitsusele. „Tundus mõistlik, et see võiks olla meie hallata, sest niikuinii meie hoolitseme selle eest,“ ütles ta.

Mingeid teisi plaane muuseumil direktori sõnul pronkssõduriga ei ole ning kuju jääks oma asukohale täpselt nii, nagu see seal praegu on. Lille sõnul oleks tegemist lihtsalt omaniku vahetusega.

Lill saatis kesklinna linnaosavalitsusele taotluse selle nädala teisipäeval. „Me teame, et kesklinna valitsus on selle taotluse kätte saanud, aga meil ametlikku vastust ei ole,“ ütles ta.

„Mõned aastad tagasi vandaalitseti selle kuju kallal, siis tegelikult ka meie tegelesime sellega, et ta korda saaks uuesti,“ rääkis Lill. „See on selguse mõttes vajalik asi,“ põhjendas ta taotlust.

Kesklinna vanemal pretensioone pole

Delfi rääkis ka Tallinna kesklinna vanema Sander Andlaga, kelle sõnul on taotlus igati õigustatud. „Mina olen sellega nõus, kelle muu omanduses kui mitte sõjamuuseumi omas peakski see olema,“ ütles ta. „See, et ta linnale kuulub, on minu jaoks üsna huvitav.“

„Kuna see asub nende hallataval kalmistul, on loogiline, et on ka kuju nende hallata,“ arvas Andla. „Sõjamuuseumi esitatud taotlus on minu arvates küll igati mõistlik.“

Andla sõnul ei ole veel ametlikku vastust antud, sest linn pole veel üldist seisukohta kujundanud. „Kindlasti kujundame linna seisukoha ka ja siis on vaja paika panna protseduurid, kuidas see hakkaks minema, aga mina pean seda mõistlikuks,“ ütles ta.

Mälestusmärk toodi kalmistule 2007. aastal

Pronkssõduri juurde tuuakse 9. mail lilli ja küünlaid teises maailmasõjas Nõukogude armee ridades hukkunute mälestuseks.