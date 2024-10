Lõuna-Eestist evakueeritakse õppuse käigus ligi tuhat inimest

„Kuna tsiviilelanikkonna ulatuslik evakuatsioon mõjutab ühiskonda tervikuna, siis on evakuatsiooni olulisuse rõhutamiseks tarvis ametkondade üleselt, kohalikele omavalitsustele ja elanikkonnale tervikuna rõhutada kolme peamist eesmärki, miks me seda võimaliku sõjalise kriisi korral teeme: kaitsta tsiviilelanikkonda sõjategevuse käigus kaasnevate vigastuste ning kahjude eest, tagada oma üksuste tegevus- ja liikumisvabadus lahingualas ning vältida vastase kontrollitavale alale jääva tsiviilelanikkonna terroriseerimisi ning küüditamisi. Need ei ole pelgalt sõnad, vaid seda kõike on kinnitanud ka viimased kaks ja pool aastat Ukrainas,“ lisas Kütt.