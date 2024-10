VIDEO ja FOTOD | Tallinna abilinnapeade umbusaldused ei läinud läbi. Pere: eks mõne asja eest me veel saame

Pere sõnul oli tegemist tema teise umbusalduskatsega. „Opositsioon teeb oma tööd, see on nende demokraatlik õigus, aga kui seal üritatakse pilduda väiteid, mis lihtsalt ei vasta tõele, näiteks et keegi tahtvat teha autovaba linna või kesklinna, siis mina ei tea, kes sellised asju on öelnud, mina igatahes mitte,“ rääkis Pere ja lisas, et ka Reformierakonnal pole sellist plaani ega keegi liikmetest pole midagi öelnud.