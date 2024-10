Slovakkia Fico: Kui sõda lõppeb, taastan suhted Venemaaga

„Kui sõda lõpeb selle valitsuse mandaadi ajal, teen ma kõik võimaliku, et uuendada majandus- ja standardsuhteid Venemaaga,“ ütles Fico pressikonverentsil. Ta lisas, et konfliktil pole sõjalist lahendust.

„Meil on eksistentsiaalne huvi säilitada gaasi ja nafta transiiditeed läbi Ukraina,“ ütles Fico. Ta lisas, et ei näe põhjust osta gaasi ja naftat alternatiivsetelt tarnijatelt, sest see on „ikkagi sama Venemaa nafta“, kuid kõrgemate transiiditasudega.