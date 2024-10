Tartu linnavalitsuse ametnik: mul paluti Priit Humala meilidest koopiad teha

Bigbanki haldusjuht Janek Pakler andis täna ütlusi selle kohta, millised on olnud tema sidemed Parvel Pruunsillaga. Pakler on nii Isamaa erakonna kui ka Sakala korporatsiooni liige. Ta rääkis, et tema tutvus Humala ja Pruunsillaga algas juba 1980. aastatel, kui Pakler ja Humal olid klassivennad ning Pruunsilla koolivennad. Samuti laulsid kõik kolm Tartu poistekooris.

Hoolimata sellest, et Pakler on Bigbanki haldusjuht, ta enda sõnul oma töös eriti Pruunsillaga läbi ei käi. Küll aga veedavad nad korporatsioonis koos aega ning on ka koos reisinud. Muu hulgas on Pakler Bigbanki tütarettevõtete juhatuse liige.