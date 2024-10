Rumeenia Patrioti õhutõrjesüsteem jõudis Ukrainasse

Kiiev on kutsunud oma partnereid üles annetama täiendavaid õhutõrjevahendeid, kuna Venemaa rünnakud Ukraina linnade ja energiataristu vastu on intensiivsed.

Patrioti süsteemid mängivad Ukraina õhuruumi kaitsmisel otsustavat rolli, kuna need on võimelised alla tulistama ka kõige arenenumaid ballistilisi rakette. Ukraina on saanud vähemalt kolm Patrioti süsteemi Saksamaalt ja ühe USA-lt.