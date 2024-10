VIDEO | Tallinna linnavolikogus avaldatakse umbusaldust Pärtel-Peeter Perele, Kristjan Järvanile ja Margot Roosele

Linnavolikogu istung sai alguse juba kell 16 ja päevakord on üsna mahukas, umbusalduste avaldamised on päevakorra lõpus.

Perele heidetakse ette, et ta on Tallinna linna liikluses tekitanud suure kaose ning eelnõus viidatakse ka juhtimisvigadele, mis tulenevad ebapiisavatest analüüsidest ja puht ideoloogilistest otsustest, mis on opositsiooni sõnul vastu võetud eirates avalikku arvamust ja minnes mööda kaasamise headest tavadest.

Järvanile heidetakse ette tema suutmatusest hallata oma vastutusvaldkonda. Opositsioon leiab, et tal puudub kontroll oma allasutuste ja alluvate tegevuse üle. Eelnõus viidati vigadele, mis tulenevad väidetavalt Järvani suutmatusest oma sõna ja lubadused maksma panna, suutmatusest kaitsta tallinlaste huve nelja osapoolega koalitsioonis. „Ühtlasi on see toimunud eirates avalikku arvamust ja minnes mööda kaasamise headest tavadest,“ seisis eelnõus.

Roosele heidetakse ette aga tema puudumisi linnavolikogu istungitelt. Opositsioon tõi eelnõus välja, et Roose on eiranud kolmel korral Tallinna linnavolikogu infotunde ja pole neile kohale läinud. Opositsiooni nähes on see töökohustuste eiramine ning ebaviisakas ja üleolev suhtumine Tallinna linnavolikokku.

Umbusalduseelnõudele on alla kirjutanud opositsiooni ehk Keskerakonna ja EKRE liikmed. Eelnõud peegeldavad ka peamiselt maailmavaatelisi erinevusi, kuna opositsioon ei poolda Tallinnast teha autovaba linna, kuid koalitsioon selles suunas liigub.

Keskerakonna juhi Mihhail Kõlvarti sõnul saab umbusaldus läbi minna vaid siis, kui sellega on nõus ka liikmeid koalitsioonist, kuna EKRE-l ja Keskerakonnal üksi umbusalduse läbiviimiseks häältest ei piisa. „Umbusaldus nõuab 40 häält, kui keegi koalitsioonisaadikutest liitub, siis on šanss olemas,“ ütles ta.