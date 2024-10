Eesti Raudtee tahab kõvasti laenu võtta. Kliimaministeerium: tulevikus võib laenuvõime ammenduda

Taotluses seisab, et netovõlakoormuse piirmäära ületamise põhjus on raudteeinfrastruktuuri projektide jaoks võetud laenud. Kuigi paljusid projekte on rahastatud teistest vahenditest, on Eesti Raudteel Euroopa Investeerimispangaga (EIB) 113,5 miljoni eurone laenuleping, mis võetakse lõplikult välja tuleval aastal. Seda läheb Sveti kirja järgi vaja turvangusüsteemide uuendamiseks ja liikluskorralduse automatiseerimise projektideks.