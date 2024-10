Nõrgenenud Hezbollahilt oodatakse rünnakuid Euroopas. Uue juhi nime ei lase teatada hirm, et ta tapetakse

Liibanoni rühmituse Hezbollahi pink on jäänud pärast Iisraeli raketirünnakuid ja sidevahenditesse paigutatud pommide plahvatusi lühikeseks, vähemasti tippjuhtide oma. Ekspertide sõnul peaks pärast Hassan Nasrallahi tapmist Hezbollahi järgmiseks juhiks tõenäoliselt tema 60-aastane tädipoeg Hashem Safieddine, kes nähtavasti jäi piiparite ja raadiosaatjate plahvatustest puutumata. Pole aga selge, kas ta ametlikult liidrirolli üle võtta jõuab, kuna ööl vastu reedet teatati Beirutis uutest tugevatest õhulöökidest, peamiseks sihtmärgiks väidetavalt just Safieddine.

Nasrallahi nõbu on temast mõned aastad noorem ning õppis temaga samal ajal usuasju Iraagi ja Iraani koolides. Hashemi vend Abdallah on rühmituses lugupeetud uimasti- ja relvaärikas ning Hezbollahi „suursaadik“ Iraanis. Kuna nad on nagu Nasrallahki prohvet Muhamedi järeltulijad, on neil õigus kanda sellele viitavat musta turbanit.