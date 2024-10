Valitsus arutab sisserände piirarvu tõstmist kuni kolmekordseks

„Kui meil täna on kvalifitseeritud välistööjõu kvoot 0,1% Eesti elanikkonnast ehk 1300 inimest, siis näiteks tulevikus võiks tavaolukorras seda kvooti kahekordistada ehk kuni 2600 inimese juurde,“ rääkis Keldo valitsuse pressikonverentsil. „Kui majanduskasv on suurem kui 2%, siis see üldiselt tähendab, et toimub rohkem eksportimist, on suurem nõudlus kvalifitseeritud tööjõu järgi ja see kvoot võiks veel 0,1% võrra suureneda ehk kokku oleks see 3900 välistöötajat ehk kuni kolmekordne kasv.“

„Täna on kvoot selline, et see on küll 1300, aga see on eelplaneeritud erinevatele valdkondadele. Ma pigem näen, et ei peaks olema nii palju eelplaneeringut, võib-olla mingis mahus, aga pigem on see, et oleks vajaduspõhine,“ märkis Keldo. „Kindlasti on valitsuses veel arutelul palgakriteerium ja millised on need valdkonnad, mis saavad. Minu nägemus on, et see võiks kindlasti tulla tulenevalt OSKA raportist ehk näeme, millised on need sektorid, kus on päriselt kvalifitseeritud tööjõudu vaja – need on masinatööstus, puidutööstus, tekstiilitööstus ehk tihti töötlevad tööstused, kus on üle 90% ekspordiks ehk väga kõrge lisandväärtusega tegevus.“