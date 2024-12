Tallinna külje alla kavandatakse uut linnalist asulat. Vallavõimu tabas pahameeletorm

Tallinnaga piirnevatesse nn kuldse ringi valdadesse on viimastel aastakümnetel kerkinud hulgaliselt uusarendusi. Ent kui nii mitmeski vallas on elanike arv selle ajaga kasvanud kolm kuni viis korda, siis pealinnast itta jäävas Jõelähtme vallas on rahvaarv suurenenud 25 aastaga kõigest napi 2000 elaniku võrra.