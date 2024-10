Ministeeriumite kärped: osa koondab, osa mitte, mõned pole veel otsustanudki

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Hannus Luure ütles, et kultuuriministeerium on kõige väiksem ministeerium: kogu ministeeriumi peale on alla saja ametikoha ja seejuures on iga sisuvaldkonna jaoks üks nõunik, mitte terve osakond. Septembri lõpu seisuga on koondatud üks nõunik ja 2025. aastast ei jätka ka Rootsi kultuurinõunik.