VIDEO ja BLOGI | Kas valitsus palkab uue Ida-Viru eriesindaja? Michal: arutelu seisab meil ees, kuid ma ei näe selleks vajadust

„Ida-Virumaale tuleb jätkuvalt tähelepanu pöörata, see on riigi jaoks igas mõttes oluline – inimeste toimetuleku, julgeoleku ja piiriäärse maakonnana on see oluline koht. Vastab ka tõele, et tegelikult on vaja pöörata tähelepanu ka teistele Eesti piirkondadele,“ ütles Läänemets. „Ma täpselt ei tea, mis on regionaal- ja põllumajandusministri ettepanek, aga ma kujutan ette, et see peaks sisaldama seda, et pöörame tähelepanu eelkõige neile piirkondadele, kus palgad on madalamad.“