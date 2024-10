Biden ei toeta Iisraeli rünnakut Iraani tuumaobjektide vastu

„Vastus on ei,“ ütles Biden ajakirjanikele, kui küsiti, kas ta toetaks sellist vastust Iraani umbes 180 teisipäeval Iisraeli lastud raketile, vahendab Associated Press.

Iraani tuumaprogrammile löögi andmist peetakse ilmselt kõige provokatiivsemaks tegevuseks, mille Iisrael saab ette võtta. Biden usub, et see võib Lähis-Ida konfliktile veelgi õli tulle valada. Juba niigi kardetakse, et see võib areneda laiemaks regionaalseks sõjaks.