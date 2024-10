Süüdistajad esitasid uusi üksikasju Trumpi katse kohta tühistada 2020. aasta valimiskaotus

165-leheküljeline dokument on tõenäoliselt süüdistuse viimane võimalus selgitada üksikasjalikult oma seisukohti Trumpi vastu enne 5. novembri presidendivalimisi, vahendab Reuters.

Dokument on mõeldud föderaalse valimiste õõnestamise kriminaalasja edasiliikumises hoidmiseks pärast USA ülemkohtu juulikuist otsust, et endistel presidentidel on laialdane puutumatus süüdistuste esitamise ees nende ametliku tegevuse kohta ametis olles.