Iisraeli õhurünnak tappis Beiruti kesklinnas vähemalt kuus inimest

Iisrael teatas, et andis täppisõhulöögi Beirutile. Reutersi teatel toimus võimas plahvatus ja julgeolekuallika andmetel oli sihikul hoone Beiruti kesklinna Bachoura piirkonnas, mis asub Liibanoni parlamendihoone lähedal.

Hezbollah teatas, et nende võitlejad pidasid Iisraeli vägedega Liibanonis lahinguid. Hezbollah väitis, et hävitas piirilinna Maroun El Rasi lähedal kolm Iisraeli tanki Merkava.

Hezbollah teatas, et lõi Iisraeli väed tagasi mitme piirilinna juures ja andis raketilööke sõjaliste tugipunktide vastu Iisraelis.

Hezbollahi meediajuht Mohammad Afif kuulutas, et neil on piisavalt võitlejaid, relvi ja laskemoona, et Iisrael tagasi lüüa.