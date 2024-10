Iisrael jätkas Hezbollahi-vastast operatsiooni Liibanonis, kokkupõrgetes hukkus 8 Iisraeli sõdurit

Hezbollah teatas, et on tõrjunud Iisraeli vägesid mitme piirilinna lähedal ning tulistanud ka rakette Iisraeli siseste sõjaväepostide pihta. Rühmituse meediaülem Mohammad Afif ütles, et need lahingud olid vaid „esimene voor“ ja, et Hezbollahil on piisavalt võitlejaid, relvi ja laskemoona Iisraeli tõrjumiseks.