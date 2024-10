PZU sai kogemata Eesti meditsiini monopolkindlustajaks. Kõigil haiglatel ja hambaarstidel tuleb firmaga kallid lepingud sõlmida

Vastutuskindlustuse seadus jõustub vähem kui kuu aja pärast, mis tähendab, et varsti peab kõigil Eesti tervishoiuteenuse osutajatel olema vastutuskindlustuse leping. Ent kurioossel moel saavad meditsiiniasutused osta seda vaid ühelt pakkujalt – PZU-lt –, kelle kindlustushinnad on oodatust palju kõrgemad.

Kuigi enamikul Eesti haiglatest pole veel kindlustuslepingut sõlmitud, on PZU-lt saadud hinnapakkumised võtnud ahhetama. „Põlva haigla on saanud pakkumise, mis on ligikaudu kümme korda suurem kui senine vabatahtlik vastutuskindlustuse makse. Peame nüüd aru, mille arvelt me seda maksame,“ ütles Põlva haigla juhatuse liige dr Kristin Raudsepp.