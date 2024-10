TAGATUBA | Parempoolsed: julgeolekumaksuga petetakse. Jürgen Ligi: ära kirjuta seda lolli juttu

Eesti inimesed ja ettevõtjad panustavad järgnevatel aastatel oma rahakotist suuremate summadega riigieelarvesse, valitsus on ristinud maksutõusud julgeolekumaksuks. Kuid juba on segadus ning kõlavad küsimused, kui palju valitsuse kehtestatud ligi 2,5 miljardi euro suurusest julgeolekumaksust läheb ikkagi vajamineva laskemoona ostuks ja riigikaitse tugevdamiseks ning kas miskit pudeneb siiski ka muude aukude lappimiseks? Selles viimases süüdistavad valitsust Parempoolsed. Peaminister Kristen Michali vastus on kiire ja resoluutne: julgeolekumaks läheb kasvanud riigikaitse ja julgeoleku investeeringute rahastamiseks.