Vabariigi Presidendi sotsiaaltöö preemia pälvis Tallinna Lastekodu

President Karis ütles sotsiaaltööpreemia üleandmisel, et tänavust laureaati iseloomustab eelkõige sõna „hool“ - hool nende vastu, kes on mingil põhjusel jäänud teiste hooleta. „Hool, mida me kõik vajame, kuid mille jaoks suur osa meist jõudu ei leia. Hool Eesti elu ja tuleviku pärast,“ ütles president Karis.