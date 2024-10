Jaapani lennujaama ruleerimisteel plahvatas teisest maailmasõjast pärit pomm

Maa- ja transpordiministeeriumi ametnike sõnul ei olnud pommiplahvatuse läheduses ühtegi lennukit. Politsei juurdlus kinnitas, et plahvatuse põhjustas umbes 220 kilogrammine USA pomm ja edasist ohtu ei ole, lisasid ametnikud. Pommi äkilise plahvatamise asjaolusid uuritakse.

Juhtum jäi ka lähedal asuva lennukooli videosalvestisele. Videost on näha, et kuidas järsku lendab õhku asfalditükke. Jaapani televisioonis üle kantud videod näitasid auku ruleerimisteel, mille läbimõõt on umbes 7 meetrit ja sügavus 1 meeter.