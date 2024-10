FOTOD ja VIDEO | Päästeamet ja siseminister tutvustasid, kuidas toetatakse elanikkonda kriisi korral

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et elanikkonnakaitse on oluline ka teistes kriisides peale sõjaolukorra. Ta tõi välja, et Ukraina näitel on näha kui oluline on rinde kõrval ka tagalas toimuv. Soome on üle 50 aasta valmistanud selleks kõigeks, mis täna Ukrainas toimub. „Me vaatame täna, mis toimub Ukrainas ja püüdleme sinna, kus on Soome,“ nentis minister.