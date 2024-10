ÜLEVAADE | Iisrael võib rünnata Iraani tuumaobjekte. Gazast alanud sõda levib Liibanoni ja mujalegi

Wall Street Journali andmeil teatas Iraan naaberriikidele ka seekordsest rünnakust ühe päeva ette, arvestusega, et need teavitavad omakorda Iisraeli ja/või USA-d. See selgitab ka seda, kuidas USA avalik hoiatus tuli enne Iraani rakettide väljatulistamist. Sama lehe teatel saatis Iisrael Iraanile omakorda vastusõnumi, et riik reageerib oma territooriumi ründamisele rängalt, ükskõik kui väikesed tagajärjed ka ei oleks.