Svenska Yle: Venemaa veab Soome lahel oma naftat osaliselt merekõlbmatute tankeritega

Soome rahvusringhäälingu rootsikeelse haru Svenska Yle saade „Spotlight“ jälgis tänavu kevadel ja suvel tankerite liikumist Soome lahel. Selgus, et pooled Vene naftat vedavatest laevadest on ilma lääneriikide kindlustuseta ja nende hulgas on merekõlbmatuid aluseid.