Riik kaotab tudengeid motiveeriva tulemusstipendiumi, ülikooliperele see rõõmu ei valmista

Raudmäe sõnul nähakse nüüd, et õppetoetus peaks olema vajadus-, mitte tulemuspõhine. „Tulemusstipendium määrati kõrgkooli seatud hindamiskriteeriumite alusel ning see ei arvestanud üliõpilase majandusliku olukorra ega vajaduspõhisusega. Riigikogu arenguseire keskuse raport on välja toonud Eesti õppetoetuste süsteemi tulemuspõhisuse, mille asemel peaks arendama vajaduspõhist, et parandada ligipääsu kõrgharidusele,“ sõnas ta.