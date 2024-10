Riigiprokuratuur esitas süüdistuse Tamar Jürna kuritegeliku ühenduse kriminaalasjas

Süüdistuse kohaselt juhtis Tamar Jürna vähemalt 2017. aasta teisest poolest kuritegelikku ühendust, mille liikmed panid toime erinevaid kuritegusid. Süüdistuse järgi on Tamar Jürna kuritegeliku ühenduse liikmeteks erinevatel aegadel olnud kokku 11 inimest, kellest mitmed kannavad varasemate kuritegude eest vangistust.

Riigiprokuröri Raigo Aasa sõnul keskendus kuritegelik ühendus võimalikult suure varalise kasu teenimisele ja selle saavutamiseks oldi valmis toime panema ohtlikke kuritegusid. „Kogutud tõendite põhjal oli kuritegeliku ühenduse eesmärk narkokuritegude, majanduskuritegude ja varavastaste kuritegudega võimalikult suure kuritegeliku tulu teenimine. Kriminaaltulu konfiskeerimise tagamiseks on arestitud ligi veerand miljonit eurot süüdistatavate vara, mille seas on nii sularaha, kinnisvara kui ka krüptovaluutat,“ ütles Aas.

„Kuigi kuritegeliku ühenduse eesmärk on enamasti teenida võimalikult palju tulu, käivad nende tegevusega enda mõjuvõimu kinnistamiseks ja tõestamiseks kaasas tõsised kuriteod. See muudab kuritegelikud ühendused ettearvamatuks ja ohtlikuks. Selles kriminaalasjas esitati süüdistused näiteks ka väljapressimises, ähvardamises, kehalises väärkohtlemises, röövimises ning kuriteo tulemusena saadud vara hoidmises ja turustamises. Mitmeid kuritegeliku ühenduse liikmeid on aastate jooksul ühenduse huvides toime pandud üksikkuritegude eest juba karistatud, mistõttu kannavad osad neist praegu vanglakaristusi,“ ütles riigiprokurör Raigo Aas.