Ardu kooli direktor vabastati segastel põhjustel ametist. Vallajuht aga kogukonnale aru ei anna

Ametlikult lahkus Sapp ametist poolte kokkuleppel. Asi on kohalike elanike sõnul seda segasem, et Kose vallavanemal Raul Siemil ei olnud otseseid ega konkreetseid etteheiteid koolijuhi töö kohta.

Vald on eemaldanud hiljutise avaliku istungi salvestisest ka koolijuhi töölt vabastamise arutelu ning vallavanem töösuhte lõpetamist kommenteerima ei soostu. „Töösuhe lõppes poolte kokkuleppel ja selle poolte kokkuleppe üheks tingimuseks oli ka, et me töösuhte lõppemise asjaolusid ajakirjanduses ei aruta. Mul ei olegi eriti midagi kommenteerida,“ teatas Siem Delfile.