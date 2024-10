VIDEO | USA asepresidendikandidaadid vaidlesid, kelle süü on Iraani-Iisraeli konflikt. Walz: Iraan läheneb tuumarelvale

Walz tuletas konkurendile meelde, kuidas vabariiklane Donald Trump lahkus Iraaniga sõlmitud leppest, mis pidi tagama sealse tuumaprogrammi rahumeelsuse. Walz märkis, et Iraan on tuumarelvale lähemal kui kunagi varem.

Vance nimetas etteheidet erakordseks, meenutades, et Walzi kaaskandidaat Kamala Harris on olnud asepresident juba kolm ja pool aastat. „Donald Trump tegi maailma järjekindlalt turvalisemaks,“ väitis Vance. „Aga millal ründasid Iraan, Hamas ja nende käsilased Iisraeli? See oli Kamala Harrise administratsiooni ajal.“