Iraani välisminister hoiatas USA-d sekkumise eest

„Me oleme... hoiatanud, et USA väed taanduksid sellest asjast ega sekkuks,“ ütles Araghchi, lisades, et see sõnum edastati Teherani Šveitsi saatkonna kaudu.

„Toetust ja solidaarsust liidritelt ja riikidelt üle maailma ei unustata kunagi. Me teame, kes meie sõbrad on. Ajatolla režiim on ületanud punase joone ja Iisraeli riik ei vaiki Iraani jõhkra rünnaku ees meie kodanike vastu. Kogu vaba maailm peab seisma koos Iisraeliga, et Iraani kurjuse telg peatada enne, kui on liiga hilja.“