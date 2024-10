ARHITUUR kutsub avastama Lõuna-Eesti 20. sajandi arhitektuuripärle

Bussiekskursiooni käigus tutvume mitme tähtteosega. Näiteks arhitekt Vilen Künnapu loodud endine Põlva kolhoosikeskusega, mis valmis 1970. aastatel. Hoone puhul on näha tendentse Soome arhitektuurist ja üldistest lääne mõjudest, võtmekoht on arhitektuuri suhtel ümbritseva looduskeskkonnaga. Ühtpidi on maja suletud, ent teisalt avanevad suured klaaspinnad maastikule. Tegu on arhitekt Künnapu varase loomingu silmapaistvama näitega. Hoones tegutseb praegusel ajal Põlva vallavalitsus ning ekskursioonil tutvume majaga nii seest kui väljast.