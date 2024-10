VIDEO | Vene sõjaväelased lasid maha 16 end vangi andnud ukrainlast

Eile avaldati mitmetes Telegrami kanalites video, milles on ilmselt näha 16 Ukraina sõjaväelase mahalaskmine Vene sõjaväelaste poolt. See toimus Pokrovski rajooni Mõkolajivka ja Suhhõi Jari küla piirkonnas, vahendab UNIAN.

Ukraina peaprokuratuur märkis, et sellised teod on Genfi konventsioonide küüniline ja jäme rikkumine ning need kvalifitseeruvad raskeks rahvusvaheliseks kuriteoks. Peaprokurör Andri Kostini sõnul oli see kõige massilisem teadaolev Ukraina sõjaväelaste hukkamine rindel.