VIDEO | Vene väed on ilmselt vallutanud Donetski oblastis asuva Vuhledari

Filaškin nimetas televisioonis olukorda „äärmiselt keeruliseks“ ja lisas: „Vaenlane on juba peaaegu kesklinna jõudnud.“

„Võitlus jätkub linnas sees, nii et on pea võimatu humanitaarabi kohale viia,“ ütles Filaškin.

Sotsiaalmeedias avaldati videoid, milles Vene sõdurid heiskasid Vuhledaris kortermaja katusele Vene lipu.

Need videod on geolokeeritud Vuhledari väikese, aga tiheda täisehitatud ala põhjaossa, mis viitab sellele, et ukrainlaste väljatõmbumine linnast on väga tõenäoline.

Filaškini sõnul oli linna jäänud 107 tsiviilisikut, aga kõik lapsed on evakueeritud.

Vuhledari on kaitsnud ligi kaks aastat Ukraina 72. mehhaniseeritud brigaad.

Vaatlusgrupi DeepState teatel sisenesid Vene väed Vuhledari läänest ja lõunast.

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) teatel on Vene väed Vuhledari eilse seisuga pärast Ukraina vägede väidetavat väljatõmbumist tõenäoliselt vallutanud, kuigi ei ole selge, kas Vene väed suudavad lähitulevikus sealt kiiresti edasi liikuda.

Vene sõjablogijad väitsid eile, et Vene väed vallutasid linna.

Üks Ukraina sõjaväelane teatas eile, et osa Ukraina väegrupeeringust viis läbi plaanipärase Vuhledarist väljatõmbumise, et vältida ümberpiiramist, ning Vene sõjablogijad väitsid, et Ukraina väed alustasid Vuhledarist väljatõmbumist 30. septembri õhtul.

Vuhledar asub umbes 50 kilomeetri kaugusel okupeeritud Donetskist loodes ja umbes 40 kilomeetrit Zaporižžja oblasti piirist idas. See on olnud suure tähtsusega Donetski oblasti lõunaosa kaitsmisel. Vuhledar on ka viimane kindlustatud linn enne Velõka Novosilka küla ja kogu Donetski oblasti lõunaosa, mis on Ukraina kontrolli all.