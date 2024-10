OTSEBLOGI | USA: Iraan kavatseb Iisraeli lähitundidel rakettidega rünnata

Teheran on juba pikka aega lubanud, et Iisraeli ootab kättemaks nii Hamasi liidri Ismail Haniyeh’ kui ka Hezbollahi pikaaegse juhi Hassan Nasrallahi hiljutise tapmise eest. Valge Maja usub, et rünnak on õige pea algamas ja hoiatab juba Iraani raskete tagajärgede eest.