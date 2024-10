OTSEPILT ja -BLOGI | Iraan ründas Iisraeli ballistiliste rakettidega, Iisrael lubab vastulöögi anda

IDF-i pressiesindaja Daniel Hagari tõotas, et Iisrael reageerib Iraani raketirünnakule. „Oleme kaitse- ja rünnakuvalmiduses, kaitseme Iisraeli kodanikke. Sellel tulel on tagajärjed. Meil on plaanid ja me tegutseme valitud ajal ja kohas,“ kinnitas ta.