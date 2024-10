OTSEPILT ja -BLOGI | Iraan ründab Iisraeli sadade rakettidega, teatatakse ka terrorirünnakutest Iisraeli linnades

Iisraeli politsei ja erinevad väljaanded teatavad ka terrorirünnakutest. Iisraeli Jaffa linnas avas õhtul inimeste pihta tule kaks automaatrelvadega inimest, kes tapsid politsei teatel kaheksa inimest ja seejärel „neutraliseeriti“. AFP teatas pärast kella 20, et hukkunutega tulistamine leidis aset ka Tel Avivis. Samuti teatab Israel Times, et politsei uurib teateid Herzlija linna hotellis toimunud terrorirünnakust.

USA hoiatas varem täna Iisraeli, et Iraan kavatseb juudiriiki rünnata. „Iraani otsene sõjaline rünnak Iisraeli vastu toob kaasa rasked tagajärjed Iraanile,“ märkis Valge Maja ametnik sealjuures, lisades, et USA teeb „aktiivselt kaitseettevalmistusi, et kaitsta Iisraeli selle rünnaku eest“.