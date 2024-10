OTSEPILT ja -BLOGI | USA asepresidendikandidaatide debatis kohtuvad Vance ja Walz

Vance on pärast Trumpi kampaaniaga liitumist sattunud vastuolude keskmesse. Uuesti tulid esile tema 2021. aasta kommentaarid Demokraatliku Partei juhikohtadel olevate naiste kohta, keda ta nimetas lastetuteks kassitädideks. Selles tuules on ta edaspidigi meedias lastetuid naisi verbaalselt rünnanud. Viimasel ajal on ta uudistes figureerinud peamiselt sellega, et võimendas ja levitas valeväiteid, nagu sööksid Haitist pärit immigrandid Springfieldi linnas Ohios teiste lemmikloomi. Vance toetab abordi täielikku üleriigilist keelustamist ning on sel teemal korduvalt sõna võtnud. Vabariiklaste senine poliitika on toonud mitmel pool kaasa ka juurdepääsupiirangud viljatusravile ja arstiabile. Walz on avalikult jaganud oma pere kogemust viljatusega, mistõttu võib oodata, et ta tõstatab reproduktiivõiguste teema.