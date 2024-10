Riigikaitsjate seas populaarne spordiala sai riigilt 14 000 eurot toetust

Kuigi Eesti Discgolfi Liit lähetas sel aastal tiimide MM-ile koondise ning maailmameistrivõistlustele sportlasi, kelle hulgas oli ka Eesti kõige edukam naiskettagolfar Kristin Tattar, siis liidu presidendi Timo Juursalu arvates siinkohal siiski ebaõiglust ei ole. „Noh, alati võiksime ju riigilt rohkem toetust saada. Me selles mõttes kadedad ei ole, kui teised rohkem saavad, eks me töötame selle nimel, et tulevikus ise ka saada rohkem,“ sõnas ta.