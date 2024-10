50 miljoni eest uusi kodusid: Invego loob uut tulevikustandardit

„Inimesed on tänapäeval oma valikutes palju teadlikumad ja otsime pidevalt võimalusi, kuidas ootusi veelgi ületada. Tahame olla arendaja, kelle standardeid võetakse aluseks, ja luua kodusid, mis on turvalised investeeringud ka aastate pärast,“ selgitab Invego juht Kristjan-Thor Vähi. „Pelgalt kenast korterist ei piisa. Kodu peab pakkuma midagi enamat – läbimõeldud terviklikku elukeskkonda, mis arvestab klientide erinevate vajadustega, ja seda on meie enam kui kümneaastane kogemus arendajana taganud. Meie arendustel on alati selge visioon – luua kodusid, mis suudavad oma väärtust mitte ainult hoida, vaid ka kasvatada. Selle aluseks on terve elamupiirkonna kui terviku läbimõeldud, tipptasemel ehituskvaliteet ja hoolega valitud materjalid – selle toel saame pakkuda ka turu keskmisest pikemat garantiiperioodi,“ rääkis Vähi ja lisas, et Invego tiim jälgib pidevalt ka teiste riikide trende ning lähtub motost luua tulevikustandardeid ja olla seejuures ka teistele eeskujuks.

Selle tõestuseks on Invego mastaapsed arendusprojektid, milles kokku valmimas üle tuhande uue kodu – hiljuti lõplikult valminud enam kui viiesaja koduga Tiskreoja ja klientide poolt kõrgelt hinnatud Luccaranna ning Uus-Järveküla ja värskelt ehituse algust tähistanud Keila Pargikodude elurajoon.

Eesti kinnisvaraturg on Vähi sõnul viimastel aastatel läbi teinud olulisi muutusi. Buumijärgses olukorras on koduostjad valivamad ning otsivad eelkõige usaldusväärseid arendajaid ja terviklikke elukeskkondi. „Tänane koduostja otsib kvaliteeti ja pikaajalist väärtust,“ rõhutab Vähi ja lisab, et just suurema kindlustunde pakkumiseks annab Invego juba mõnda aega kõigile oma uutele kodudele viie aasta pikkuse garantii. „Seadus ütleb kaks ja mõned pakuvad kolm, meie oleme nii endas kui ka oma partnerites nii kindlad, et garanteerime viis aastat,“ on Vähi uhke.