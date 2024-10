FOTOD | Kas need ongi Tallinna ümbruse kõige ägedamate välialade ja mänguväljakutega elurajoonid?

Invego visioon välialade loomisel

Invegol eelneb iga elamupiirkonna arendusele detailne analüüs antud piirkonna elanikkonna ootustest ning mängu- ja spordiväljakute tehnilisele lahendusele lähenetakse alati isemoodi, et luua just peredele kõige sobivamad ajaveetmise viisid, mis arvestavad nii ümbritsevat keskkonda kui ka igas vanuses elanike huvisid. Tiskreojas ja Luccarannas on ajaveetmise aladest saanud tõmbekeskused, mis toovad igas vanuses elurajooni elanikud kokku, et õuealadel ühiselt aega veeta.

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on oluline, et loodavad alad oleksid kohad, kuhu nii pärast tööpäeva kui ka nädalavahetustel tahetakse tulla ja seal mõnusalt värskes õhus aega veeta. „Seni on see meie loodud piirkondades ka väga hästi õnnestunud. Tiskreoja puhul on juba näha, kuidas oleme mitmeid piirkonna elanikke nakatanud spordipisikuga ning osa on tänu skatepark’ile saanud ka näiteks rulasõidus tõeliselt osavaks,“ rääkis ettevõtja ja lisas, et hetkel on näiteks populaarsust kogunud treening, kus kasutatakse ainult omaenda keharaskust. „Nägime, et ka meie arenduste jõulinnakutes on selle vastu suurem huvi tekkinud ja kutsusime eraldi kalisteenikatreeneri Luccaranna ja Tiskreoja elanikele rühmatreeninguid andma, et kõik oskaksid kõiki masinaid õigesti kasutada ning endale sealjuures haiget ei teeks,“ sõnas Vähi, lisades, et tegemist on sellesügisese pilootprojektiga.