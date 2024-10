Ekspert Iisraeli invasioonist Liibanoni: Iraan konfliktiga tõenäoliselt ei liitu

Arjaka sõnul on Iisraeli sissetungi ulatuse kohta keeruline prognoose teha, sest see sõltub sõja kulgemisest ja eesmärkide saavutamisest. Eksperdi sõnul on Iisrael mobiliseerinud praegu palju vähem reservväelasi kui enne maaväe Gazasse tungimist.

„Sellele lisandub valitsuse sõnum, et tegemist on piiratud ulatuses operatsiooniga, mille eesmärk on likvideerida vahetu oht, mida Hezbollahi sõjaline võime Iisraelile kujutab,“ märkis ta. „See jätab siiski lahtiseks, millal Iisraeli valitsus otsustab, et vahetu oht on nüüdseks likvideeritud, sest piisab sellest, kui Hezbollah säilitab mingisuguse võime rakette välja lasta ja ähvardada Iisraeli piirialade elanikke, et valitsusel oleks põhjendus ja elanikkonna surve julgeolekuohuga tegeleda.“