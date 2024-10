Ruumikad rõdud ja vaated täis rohelust: Keilasse kerkib uus elurajoon

„Keila on elukohana viimastel aastatel aina populaarsemaks saanud ja koduostjad on märganud, et Keila on justkui rahulikuma elutempoga alternatiiv pealinnast. Kõik igapäevaseks eluks vajalik on olemas ka Keilas, aga teisalt ei pea vajaduse korral reisi linna pikalt planeerima. Rongiga jõuab Tallinna südamesse poole tunniga, autoga 20 minutiga,“ selgitas Invego juht Kristjan-Thor Vähi ja lisas, et Invego arenduse vahetus läheduses ehitatakse hetkel ka mahukat meelelahutus- ja kaubanduskeskust, mis toob arenevale linnale veel enam võimalusi ja tõstab samas kinnisvara väärtust.

Vähi leiab, et Keila Pargikodude projekti teeb eriliseks maju ümbritsev parkmets. „Tänu sellele tekibki tunne, nagu elaksid metsas, kuigi tegelikult oled linnasüdames. Selline projekt on meile heas mõttes väljakutsuv, sest tahame koduomanikeni tuua parima mõlemast maailmast,“ rääkis Vähi, lisades, et Pargikodud tulevad privaatsed ja rohelusküllased.

Keila kesklinna männipargi äärde rajatav elurajoon laiub kokku 30 000 ruutmeetril ning on kavandatud pargiala ja rohehaljastust väärtustades. „Keila Pargikodud ehitatakse nii, et säilitada maksimaalselt olemasolevat haljastust ja kodud sulanduksid ühte metsaalaga, luues mõnusa tervikliku elukeskkonna, tuues elanikele piisavalt privaatsust,“ selgitas Invego juht.

Invego käekirjaks on läbi aastate olnud luua elurajoonidesse eriilmelisi ja leidlikke lahendusi igaühe jaoks. „Väikelastele oleme kavandanud eraldi ala, kus pisemad saavad end proovile panna erinevate arendavate tegevuste kaudu, nagu turnimine või ronimine, lisaks loome sportimisvõimalusi ja alasid, kus saab mõnusalt aega veeta,“ sõnas Vähi ja lisas, et Invego eesmärk on alati olnud luua tulevikustandardeid ja igale projektile lähenetakse personaalselt. Viimase kümne aasta jooksul arendatud mitmete suurte terviklike elukeskkondade loomisega on nad kogunud hulgaliselt kogemusi, mida igas uues projektis realiseerida ja edasi arendada.