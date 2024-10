Lukašenka eitas kuulujutte, et Valgevene tahab Tšornobõli tuumajaama hõivata

„Ma kinnitan teile absoluutselt, et see on täielik rumalus, mis mind isegi üllatas. Me ei suudaks õudusunenäos ette kujutada, et meil tuleb Tšornobõli jaam hõivata ja pärast selle eest vastutada. Valgevene poolt sellist vajadust ei ole,“ lausus Lukašenka, vahendab Interfax.