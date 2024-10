VIDEO | Aleksei Jašin: Kalamaja põhikooli juurdeehitisega läheb aega

Tänasel Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil hõigati aga välja, et linn otsustas siiski ära osta ka Kalamaja põhikooli, kuid see on haridusvaldkonna eest vastutava abilinnapea Aleksei Jašini sõnul vaid üks samm lahenduseni. „Kõiki [kolme kooli] on vaja selleks, et [piirkonnas] 1200 puudu olevat koolikohta adresseerida. Tulevikuprobleemidest kõige põletavam on aga Kalamaja põhikooli mure, kus on reaalne ruumipuudus,“ sõnas ta ja lisas, et nüüd ostetaksegi seetõttu kool üle viie miljoni euro eest ära.