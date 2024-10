Iisrael andis Lõuna-Liibanoni 30 küla elanikele evakueerumiskorralduse

Ma tahan teha selgeks, et meie sõda on Hezbollahi, mitte Liibanoni inimeste vastu. Me ei taha Liibanoni tsiviilisikuid kahjustada ja me võtame tarvitusele meetmed selle ärahoidmiseks. Me ei lase 7. oktoobril uuesti juhtuda ühelgi oma piiril. Me teeme jätkuvalt kõik, mis vaja, et Iisraeli perekonnad saaksid ohutult ja julgelt oma kodudesse naasta,“ ütles Hagari.