Reageeringud Iisraeli invasioonile Liibanonis. USA toetab, Euroopa muretseb, naabrid on nördinud

Ööl vastu teisipäeva ületasid Iisraeli üksused Liibanoni piiri, et rünnata rühmituse Hezbollah sihtmärke. Ametliku teate järgi on operatsioonid piiratud ulatusega ja neist võtavad osa Iisraeli eriüksuslased, dessantväelased ja soomusmasinad. Hommikuse teate järgi jätkub Liibanoni lõunaosas äge tulevahetus. Kõik see toimub ilma Liibanoni ametliku valitsuse loata. Mida ütlevad ja kuidas reageerivad naabrid ja suurriigid?