Keskkonnaamet lõpetab öösiti tavateadetele reageerimise. Vakra: kriitilistele olukordadele reageeritakse endiselt kohe

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles Delfile, et kuigi kriisivalvet ei kärbita, siis kokkuhoiukoht leiti nende teade arvelt, mille puhul on inspektori ülesanne kontrollida rikkumise kahtlust. Ehk teisisõnu: kärbitakse reageerimist tavateadetele.

Kokkuvõttes tähendab Vakra sõnul iga kärbitud euro, et riik pakub vähem teenust. „Aga meie eesmärk on lõigata sealt, kus pikaajaline mõju looduskeskkonnale puudub või on võimalikult väike,“ rääkis Vakra.

„Kontrollseire näol on olnud tegu pisteliste topeltkontrollidega ettevõtete endi esitatud proovitulemustele. Selle tegevuse eesmärk pole kunagi olnud trahvide kogumine,“ ütles Vakra. „Kuid oluline on see, et võimalus järelevalve korras veeproove analüüsida säilib. Kokkuhoiu saavutamiseks tellime edaspidi pisteliste juhukontrollide asemel lisaanalüüsid ainult siis, kui on alus kahtlustada keskkonnanõuete rikkumist.“