Välisministeerium: Eesti toetab Iisraeli õigust end kaitsta

Välisministeeriumi sõnul on Eesti ühes teiste Euroopa Liidu riikidega seisukohal, et Iisrael ja Hezbollah peavad kinni pidama 2006. aastal vastu võetud ÜRO resolutsioonist 1701, milles nõutakse muu hulgas vaenutegevuse täielikku lõpetamist Iisraeli ja Hezbollah’ vahel, Iisraeli vägede Liibanonist väljaviimist, ÜRO rahuvalvajate (UNIFIL) lähetamist Lõuna-Liibanoni ühes Liibanoni sõjaväega ning relvastatud rühmituste, sealhulgas Hezbollah’ relvitustamist. Relvarahu tagamise kohustus pandi resolutsiooniga ÜRO üksusele UNIFIL, kelle tegevust Eesti tugevalt toetab, ja Eesti on Lõuna-Liibanoni lähetanud ka ühe kaitseväelase.